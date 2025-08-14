Футбол
14 августа, 09:20

Акинфеев — об уровне РПЛ: «Мне не нравится, когда говорят, что футбол у нас дно»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне чемпионата России.

— После стольких лет в золотом ЦСКА тебе интересно в нынешней РПЛ?

— Сразу скажу: мне не нравится, когда кто-то заявляет: «Футбол у нас дно». Если дно — не смотрите. Но почему мы свое не любим? Какими бы ни были РПЛ, ФНЛ — это наше. Всегда можно сделать хороший продукт. К тому же я не скажу, что РПЛ прям такая слабая. Есть команды, которые показывают качественный футбол, конкурируют. Понятно, что это уже не 2010-е, когда начали прибавлять «Рубин», «Спартак», «Динамо»... На протяжении лет семи чемпионат был очень сильным. Может, в четверку-пятерку лучших в Европе входил. Но сейчас, даже если что-то не так, я не скажу: у нас все плохо. Все равно буду ценить, уважать и любить свое, а не забугорное.

— А смотришь забугорное?

— Не смотрю. Даже не тянет. Во-первых, когда в жизни и так много футбола, он элементарно надоедает. Во-вторых, не так много свободного времени. Если появляется минутка, включаю обзоры. С клубным чемпионатом мира так было — включил, понял, что к чему, и хватит. При этом обзоры тура РПЛ ищу всегда, все голы вижу. Молодежь в ЦСКА постоянно смотрит [полные матчи]. Я — нет.

Игорь Акинфеев.«Капелло спросил: «Поедешь в «Баварию»? Я договорился». Откровенное интервью Акинфеева

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
  • DaviT MosKv

    это беда человеческая, натура... с начала времен. сейчас смотрю сериал Берега (СССР, 1977), книгу читал уже давно. считай те же темы, тяжелые... тут многие уже в серьезном возрасте, а общаются так, что за них стыдно. вдвойне стыдно за тех, кто пишет что имел отношение к спорту, и также ужасно тут себя ведут. но, много достойных людей. стараюсь читать их мнение, а первых не замечать вовсе. что уж об Игоре говорить, если Роналду у некоторых нытик, а не пахарь, а Месси распиаренный гном, а не гений.

    15.08.2025

  • Борис Игоревич

    то есть это Игорь виноват, что тухлая свинина ничего выиграть не может? вот почему так - что ни мясной, то круглый дурак? :clown::pig:

    15.08.2025

  • Борис Игоревич

    золотой у него држдь. он его принимает.

    15.08.2025

  • Борис Игоревич

    гугл в помощь, свинка. дзюбинь на своего максименка - лучшего среди радужных вратарей..

    15.08.2025

  • Борис Игоревич

    Кто больше всех визжит про то что РПЛ - дно? Конечно, бестрофейная опущенная свинина, которая в этой самой РПЛ не может ничё выиграть, хотя тратит огромные деньги на игроков и подкуп судей. Вот они тут обвизжались на Игоря в комментариях, хотя он и не говорил даже что РПЛ не дно. А сказал лишь, что ему не нравиться такая характеристика. Но свинина и тут впала в истерику и визг. Впрочем, для этих утырков - обычное состояние..

    15.08.2025

  • Борис Игоревич

    Если это было в еврокубках - то рекорд точно не мировой. да и пропускать по голу за игру в еврокубках - не такая уж и страшная стата. множество вратарей с куда худшими показателями. но свинине надо что-то то предъявить лучшему вратарю в истории РФ. Она и пыжится, рекорды всякие выдумывают. Хотя посмотришь на их вратаришек - всяких ребровых да максименок - вот где позор!

    15.08.2025

  • hant64

    Точно, не рассмотрел первую букву внимательно.

    15.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Фурик конечно молодец, но чемпионат не далек от дна))) Многие игры даже смотреть не хочется)))

    15.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Gold - золотое)))А у него холодное Cold)))

    15.08.2025

  • Dreamlike

    Конечно не нравится, когда ты считаешься легендой дна

    14.08.2025

  • Grinopel

    Он и не закрывает глаза. Вы плохо читаете.

    14.08.2025

  • ura1956

    А ты не помнишь, что мы были четвёртыми, а петухи пятыми. Я помню, а тебя тогда, наверное, ещё не было...

    14.08.2025

  • Alexey Savin

    Это тот Акифеев.который в составе ЦСКА(с 15 по18годы)установил мировой рекорд- в 54официальных матчах подряд в ЕВРОКУБКАХ пропустил 56голов!Хотя забыл уже...Дедушка старый

    14.08.2025

  • Марко Петкович

    Акинфеев прав. У нас множество зомбированных людей. Футбол у нас очень хорошего уровня. Точно в десятке чемпов, место 6-7. Никакое это не дно, мы точно сильнее той же франции или турции

    14.08.2025

  • S_Malu

    Отношение к Акинфееву до и после этого интервью - резко поменялось. Если говорить о самой игре и игроках - это, конечно, не дно, еще пока. А вот если взять всю систему - РФс, судейство, трансляции - такое днище, что снизу, кажется, уже неоткуда стучать. И не видеть этого или не понимать - быть либо лицемером, зарабатывающем на патриотизме, либо очень недалеким человеком. Не знаю даже, что менее позорно. Уж лучше бы промолчал...

    14.08.2025

  • Bibliotekar

    Может, они сдутым мячом играют? Нужно не забывать накачивать мяч перед игрой

    14.08.2025

  • Андрей

    Игорь в порядке

    14.08.2025

  • 1 JAMAL

    Согласен с Игорем, на 99,9 % !

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    рпл дно че тут обижаться. сейчас особенно. все клубы кроме Зенита опустились ниже плинтуса и по тренерам и по игрокам. сброд собирают по всему мира. всех отбросов нигде не пригодившихся

    14.08.2025

  • Андрей Гридасов

    Уровень познаётся не в словесном, а в реальном сравнении. Вот вернут наши клубы в еврокубки, и посмотрим, как долго будем выбираться наверх в таблице коэффициентов УЕФА из третьего ныне десятка...

    14.08.2025

  • hant64

    Ник у тебя звучит замечательно, а комментарии - ниже плинтуса обычно. Кто тебя так по жизни обидел, золотое сердце?

    14.08.2025

  • не,не дно,конечно!!! но,что-то очень,очень к нему близкое

    14.08.2025

  • Nikita Vagatkinov

    Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 13 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «бронзовый прогноз сайт». МАТЧ ТВ о них говорит.

    14.08.2025

  • кампо

    Какой смысл обращать внимание на чьи-то заявления? Всем ты мил все равно не будешь.

    14.08.2025

  • Millwall82

    так посмотри Оренбург-Пари НН для начала)

    14.08.2025

  • Sandy45

    Нытики не способны к адекватной оценке. У них Акинфеев- дно, так как не играл в серьезных клубах, но при этом, например, в том, что не способны зарабатывать хотя бы 300к в месяц виноваты все, кроме них. Себя они днищем чегой-то не считают...

    14.08.2025

  • Sandy45

    Это нытики. У нас полстраны такие днища. Спартак или Зенит все выигрывают? Скулят, что все плохо, нет конкуренции. Региональные клубы дают топам бой- опять скулят, что уровень чемпионата дном стал... Менталитет что ли такой, как Задорнов говорил...

    14.08.2025

  • Морская свинка_1979

    А когда вратарь - инвалид (без обид, Игорь, но здоровья в ногах к тебя нет давно) может спокойно в преклонном возрасте выходить в основе, это ли не уровень РПЛ ?

    14.08.2025

  • Sandy45

    ну ты-то по любас круче, раз критикуешь? сколько чемпионатов выиграл? или ты из племени диванной? "эксперт" ?

    14.08.2025

  • Sandy45

    Уровень РПЛ равен уровню чемпионата какой нибудь Дании или Чехии, Нидерландов. Да и советский был плюс минус такой же. Сильнее российского, конечно, но так и страна была сильнее. А результаты- как раз уровня Дании были и есть. В нулевые рост уровня РПЛ дали леги и на редкость качественное поколение игроков, в которое и Акинфеев входил. Ну так и у Чехии было в 90- е топовое поколение, и у Хорватии. Вот с ними и нужно сравнивать уровень РПЛ. Только вот зарплаты почему-то у футболеров наших выше в разы. За что- не понятно.

    14.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Считаю наш чемпионат лучшим в мире!

    14.08.2025

  • Slim Tallers

    Уровень РПЛ средний,держится исключительно за счёт иностранных игроков,без которых будет не дно а днище. Российских игроков в Европе практически нет. Головина держит российский владелец клуба. Сафронов полирует лавочку,Миранчук в запасе Сьона,Кузяев в запасе Гавра.Про Кипр и вспоминать нечего. Разве можно сравнить даже с той Украиной,молодёжка которой не так давно выиграла чемпионат мира,а тот же Довбик в 2024 стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами.Помимо Мудрика,Забарного,Довбика есть целая россыпь талантов.

    14.08.2025

  • fedland

    игорёк, если тебе не нравится слово дно, предлагаю назвать наш футбол ДНИЩЕМ... пойдёт?...

    14.08.2025

  • Millwall82

    Какими бы ни были РПЛ, ФНЛ — это наше(с) очень сомневаюсь что он смотрит пердив)) вообще, действующие футболисты не очень на самом деле любят этот футбол смотреть, потому что бесконечные повторы одних и тех эпизодов есть на тактических занятиях любого клуба, футболисты не очень любят тактические занятия.

    14.08.2025

  • DaviT MosKv

    в мировом масштабе и наша с вами жизнь ничего не значит. думаю, Игорь не идиот, и не претендует на значение своих сухарей в мировом масштабе. я не его защитник, и не болельщик ЦСКА, если что.

    14.08.2025

  • DemolisherAjax

    Ну конечно ему не нравится,ты же в этом днище играешь :) "Легенда 43" :)

    14.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Болеем. И учим русский язык. Еденичные, бл...

    14.08.2025

  • Palacios

    Согласен с Игорьком!

    14.08.2025

  • DaviT MosKv

    Тем, кто называет РПЛ дном, стоит задуматься. А с чего ему быть крутым? РПЛ такая, какие мы сами, и все вокруг, +-. Вполне средняя. Другое дело, что что-то наверняка можно улучшить. Надеюсь, так и будет. Например, потолок зарплат, хотя бы. Это всего лишь мое мнение.

    14.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Разумеется. Потому как если, положа руку на сердце, признать наш чемп дном, то это одновременно принять факт, что в мировом масштабе все эти сухари и рекорды Акинфеева значат чуть больше, чем ничего.

    14.08.2025

  • Palacios

    Ага, давай тебе, безмозглому дурачку, насыпем побольше в карманы! Обтекай, пустота! Сам себе ещё плюсани, днище :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    14.08.2025

  • ura1956

    В Европе половина клубов ниже уровня нашей ФНЛ, неужели это не понятно. Посмотрите игры середняков в Европе, просто отстой, по мячу не попадают...

    14.08.2025

  • Евгений Пушкарь

    Свое надо ценить, но тем не менее. Предпочитаю качество, поэтому смотрю все.

    14.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Нравится - не нравится, терпи моя красавица! А уровень нашего футбола не дно, днище.

    14.08.2025

  • Alexander Chernetsov

    Конечно! У нас всё благоухает!!! После ничьей в кубке с Махачкалой Спартак как только на распекали и в том числе СЭ, но особенно преуспел МатчТВ(ГП). Просто было неприятно (это мягко сказано) слушать. Вчера тоже в Кубке, Динамо Карпина вчистую проигрывает Краснодару — это переходный период, надо тренеру сыграться. Лицемерие чистой пробы. Да, я болею за Спартак, с 1966 года. Но такого бессовестного и наглого словоблудия и прессинга на клуб не было давно! В прошлом году, юбилейном) Зенит проигрывает чемпионство Краснодару, его аккуратно переносят на этот год и чтобы прикрыть «голого короля» развязывают травлю Спартака. Это вы, Акинфеев, называете нормальным?! Не конспиралолог, но похоже, если будет необходимость, то «от какой ноги надо» пропустишь... Время покажет.

    14.08.2025

  • Vadim

    Почему 2 последних ?! Ориентир "физрук" Семак - за 4 сезона (2018/2019-2021/2022) Зенит - 9 побед (6 матчей в ПО, 1 победа) Спартак - 6 (0 матчей в ПО) ЦСКА - 3 (0 матчей в ПО) Локо - 2 (0 матчей в ПО) Динамо - 0-0-0 Селяви:soccer:

    14.08.2025

  • Кабанчик

    В 4-5 мы никогда не входили, Англия, Франция, Испания, Италия, Германия всегда были выше,

    14.08.2025

  • Фобия

    Акинфеев прав! Не просто дно - днище! Особенно ПОРАЖАЕТ масштабы коррупции и казнокрадства! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    14.08.2025

  • Павел Верещагин

    Не нравится Игорьку значит правда...

    14.08.2025

  • evmeslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу.. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    14.08.2025

  • AndreyV

    ТК за последние два года наших выступлений в Европе посмотри. Там все написано.

    14.08.2025

  • sven

    Игорян, не нравится. но это горькая правда . и чем дальше, тем хуже

    14.08.2025

  • Coldheart

    Акинфееву видимо не по себе от того, что он всю жизнь играет на этом дне. Абсолютно средний вратарь вознесенный в России в статус какой-то легенды.

    14.08.2025

  • vaaldik

    По баблу то, конечно, Монблан. Кто этим недоделкам такие деньги платить будет и где, кроме как в РФС?

    14.08.2025

  • igorlvov

    Да какое дно!??? Кто так говорит просто не знает, что такое футбол! Да может уровень и не Испании или Англии! Но то что в десятке лучших это 200%! А то и в пятёрке! ........Я тут пытался смотреть и Итальянский и Француский, Португальский, да даже Испанский, но не грандов! ......НЕТ нифига не интересней! :))) У нас страсти мордасти! А у них всё вяло до не возможности! Отличный у нас и чемпинат и футбол! Да! Местами конечно бывает болото! Но еденичные случаи! Так, что болеем за наш футбол! :)))

    14.08.2025

  • gan75

    Ну конечно не дно! Донышко...

    14.08.2025

  • Илья858

    В этом вопросе полностью согласен с Акинфеевым.

    14.08.2025

  • Прораб.

    Игорь Владимирович, даже тем, кто так говорит, это не нравится. Но, увы...

    14.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей

    Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам! Только 100% Инсайды

    14.08.2025

  • avp1960

    Не люблю Акинфеева, но в данном случае он говорит верно..

    14.08.2025

  • spor71917

    Игорян! Когда тебя не будет в сачке Наш Футбол поднимется со ДНА ):soccer:

    14.08.2025

  • Трулятрам

    Ну факты нужно принимать, а не отвергать их. А не заниматься любимым русским развлечением - не говорить о проблеме и закрывать на неё глаза.

    14.08.2025

  • Сон Морфей

    Четко! Кому нужен Евро футбол?))))

    14.08.2025

