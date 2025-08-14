Акинфеев высказался об ужесточении лимита на легионеров

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров.

— В последнее время много обсуждают ужесточение лимита. Каким он должен быть?

— У меня нет конкретной формулы. Но молодые футболисты должны прогрессировать рядом с топ-легионерами. У нас нет десяти Кисляков, хотя бы пяти Глебовых... Так не только в ЦСКА — в любом клубе. Есть один, два, три — в принципе это нормально. Но они должны развиваться в окружении сильных футболистов.

Когда появился Головин в ЦСКА, рядом были Думбия, Еременко и все остальные. То же самое — с Чаловым. Он стал лучшим бомбардиром именно в той команде. Когда уровень одноклубников ниже — уже сложнее.

По мне, сильных русских и топ-иностранцев должно быть примерно поровну. Понятно, что так не бывает. Но по факту пять-шесть качественных легионеров в составе необходимы.