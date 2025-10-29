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29 октября 2025, 12:13

В ЦСКА допустили, что к Глебову может быть интерес у иностранных клубов

Сергей Ярошенко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес иностранных клубов к Кириллу Глебову.

«Нет каких-то официальных предложений по Кириллу Глебову, но мы допускаем, что может быть интерес. Потому что Кирилл проводит очень яркий сезон. Мы, естественно, исходим из того, что он должен быть с нами как можно дольше. Но многое будет зависеть от того, как сам Кирилл планирует свою дальнейшую карьеру, какие предложения будут. Но никаких предпосылок, чтобы сейчас говорить о том, что он уйдет куда-то, точно нет. Переговоры о продлении контракта? У нас с ним длинный контракт. Плюс есть опция продления, поэтому с этим все нормально. Пока все под контролем», — цитирует Бабаева ТАСС.

В этом сезоне на счету 19-летнего хавбека 16 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Действующее соглашение футболиста с армейцами рассчитано до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: ТАСС
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

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 2
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Максим Савельев
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