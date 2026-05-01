Ахметов избежал серьезной травмы при столкновении с Ву в матче со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов избежал серьезной травмы при столкновении с защитником «Спартака» (2:1) Кристофером Ву в матче 28-го тура РПЛ.

Он сейчас в больнице, но врачи сказали, что ничего страшного его здоровью не угрожает.

Столкновение между футболистами произошло на 74-й минуте. Ахметов упал на газон и ненадолго потерял сознание. Ему сразу же оказали медицинскую помощь. Вскоре полузащитник «Крыльев» пришел в себя.

«Крылья Советов» набрали 29 очков и поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» с 48 очками — на четвертой строчке.

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