Федорищев рассказал о состоянии здоровья Ахметова после столкновения с Ву

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника «Крыльев Советов» Ильзата Ахметова после столкновения с защитником «Спартака» (2:1) Кристофером Ву в матче 28-го тура РПЛ.

— Он находится в больнице, получил сотрясение, но он уже на поле пришел в сознание. Врачи говорят, что, несмотря на то что сложная травма, все будет хорошо, — сказал Федорищев.

Столкновение между футболистами произошло на 74-й минуте. Ахметов упал на газон и ненадолго потерял сознание. Ему сразу же оказали медицинскую помощь. Вскоре полузащитник «Крыльев» пришел в себя.

«Крылья Советов» набрали 29 очков и поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» с 48 очками — на четвертой строчке.

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