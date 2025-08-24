Айдамиров о результатах Черчесова в «Ахмате»: «Уверен, что будет еще лучше»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о результатах команды при главном тренере Станиславе Черчесове.

«Мы для этого и приглашали Станислава Саламовича, чтобы выправить ситуацию и поднять клуб выше. Ничего удивительного здесь нет. Уверен, что будет еще лучше», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» после шестого тура набрал 7 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.