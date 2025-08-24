В «Динамо» не исключили появления новых футболистов после трансфера Миранчука

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о трансферной кампании клуба.

«Мы продолжаем следить за рядом футболистов, мы их ведем. Не будем исключать, что у нас до конца этого трансферного окна появятся новые футболисты», — сказал Гафин «СЭ».

23 августа «Динамо» объявило о подписании Антона Миранчука. Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 29-летнего игрока составит 1,7 миллиона евро.