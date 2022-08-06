«Ахмат» — «Зенит»: вратарь гостей Одоевский получил красную карточку
Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский получил красную карточку в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата».
На 41-й минуте 19-летний россиянин выбежал из своей штрафной и сбил в подкате полузащитника Лечи Садулаева, который выходил с голкипером один на один. Главный судья Сергей Иванов удалил Одоевского с поля.
Вместо Одоевского место в воротах «Зенита» занял Михаил Кержаков, который заменил полузащитника Андрея Мостового.
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|4
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|2
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|8
|
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|3
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|6
|
5
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|1
|2
|0
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|5
|
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
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|7.08
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|
Сочи – Н. Новгород
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|Г
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Динамо
|4
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|
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|
Даниил Уткин
Ростов
|3
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Оренбург
|2
|
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