«Ахмат» — «Зенит»: вратарь гостей Одоевский получил красную карточку

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский получил красную карточку в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата».

На 41-й минуте 19-летний россиянин выбежал из своей штрафной и сбил в подкате полузащитника Лечи Садулаева, который выходил с голкипером один на один. Главный судья Сергей Иванов удалил Одоевского с поля.

Вместо Одоевского место в воротах «Зенита» занял Михаил Кержаков, который заменил полузащитника Андрея Мостового.