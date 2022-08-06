Новичок ЦСКА Зделар: «У чемпионата России отличный уровень, выше, чем в Сербии»

Новичок ЦСКА Саша Зделар сравнил уровень футбола в России и Сербии.

«Я здесь только 10 дней, ребята приняли меня хорошо. Я очень счастлив быть в ЦСКА. Да, у меня есть личные цели на сезон, но команда — прежде всего. Задачи ЦСКА я ставлю превыше всего. У чемпионата России отличный уровень, он выше, чем в Сербии.

Здесь тяжелее играть, чем у меня на родине. Здесь очень много больших клубов, это придает трудности. Когда вы меня сможете увидеть в стартовом составе? Это решает тренер. Если Федотов увидит, что я готов, то буду играть сразу и все 90 минут», — приводит Metaratings слова Зделара.

Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» в конце июля. Футболист принял участие в двух матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.