«Ахмат» и «Зенит» встретятся в 15-м туре РПЛ 10 ноября

«Ахмат» и «Зенит» встретятся в 15-м туре РПЛ в воскресенье, 10 ноября. Матч, который пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, начнется в 17.30 по московскому времени.

Трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru, прямой эфир начнется в 17.20 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Зенит» также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В этом сезоне РПЛ грозненцы набрали 9 очков и перед туром расположились на 15-м месте месте в турнирной таблице, на одно очко опережая «Оренбург». Предыдущим соперником «Ахмата» был «Пари НН» — 0:2 на своем поле.

Питерцы с 33 очками шли третьими, победив в предыдущем туре махачкалинское «Динамо» — 2:1 на своем поле.