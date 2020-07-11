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«Ахмат» — «Зенит»: Иванов открыл счет после грубой ошибки Лунева

11 июля 2020, 18:37
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Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов отличился в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита». В начале матча он вывел грозненцев вперед — 1:0.

Голкипер питерцев Андрей Лунев неудачно попытался выбить мяч. Тот отлетел к игроку «Ахмата», который отдал пас на Иванова. Хавбек точно пробил в верхний угол ворот.

Ахмат — Зенит

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