«Ахмат» — «Зенит»: Иванов открыл счет после грубой ошибки Лунева
11 июля 2020, 18:37
Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов отличился в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита». В начале матча он вывел грозненцев вперед — 1:0.
Голкипер питерцев Андрей Лунев неудачно попытался выбить мяч. Тот отлетел к игроку «Ахмата», который отдал пас на Иванова. Хавбек точно пробил в верхний угол ворот.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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