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Себай забил первый гол в сезоне и принес «Ахмату» победу над «Уралом»

«Ахмат» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
18:22
24 октября. Грозный. «Ахмат» — «Урал». Фото ФК «Ахмат»
24 октября. Грозный. «Ахмат» — «Урал». Фото ФК «Ахмат»
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«Ахмат» на своем поле обыграл «Урал» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард грозненцев Сенин Себай. Этот мяч стал для ивуарийца первым в сезоне-2021/22.

Благодаря победе «Ахмат» поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 15 очков в 12 матчах. «Урал» занимает последнюю, 16-ю строчку с 9 очками в 12 играх.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0)

Гол: Себай, 71.

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Семенов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Коновалов, Уткин (Карапузов, 59), Харин (Тодорович, 69), Садулаев (Полярус, 60), Конате (Себай, 69).

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Адамов, Кузьмичев, Кулаков (Железнов, 81), Егорычев, Йовичич (Гагнидзе, 74), Колесниченко (Подберезкин, 69), Аугустыняк, Бикфалви (Максименко, 80).

Предупреждения: Герасимов, 28. Тимофеев, 76.

Судьи: Карасев. Елеференко (оба — Москва), Демешко (Химки).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Кобзев (Москва).

24 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

Ахмат — Урал

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Спартак 0
Перерыв

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44
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Барселона 1
Реал 2
Матч завершен

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

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17%

1.58

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Иван Торопцев все материалы автора

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