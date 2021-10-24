Себай забил первый гол в сезоне и принес «Ахмату» победу над «Уралом»
«Ахмат» на своем поле обыграл «Урал» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.
Единственный гол в матче забил форвард грозненцев Сенин Себай. Этот мяч стал для ивуарийца первым в сезоне-2021/22.
Благодаря победе «Ахмат» поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 15 очков в 12 матчах. «Урал» занимает последнюю, 16-ю строчку с 9 очками в 12 играх.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
12-й тур
«Ахмат» (Грозный) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0)
Гол: Себай, 71.
«Ахмат» (Грозный): Шелия, Семенов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Коновалов, Уткин (Карапузов, 59), Харин (Тодорович, 69), Садулаев (Полярус, 60), Конате (Себай, 69).
«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Адамов, Кузьмичев, Кулаков (Железнов, 81), Егорычев, Йовичич (Гагнидзе, 74), Колесниченко (Подберезкин, 69), Аугустыняк, Бикфалви (Максименко, 80).
Предупреждения: Герасимов, 28. Тимофеев, 76.
Судьи: Карасев. Елеференко (оба — Москва), Демешко (Химки).
ВАР: Жабченко (Краснодар). Кобзев (Москва).
24 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
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