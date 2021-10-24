Шамиль Газизов: «Агаларов работает не на себя, а на всю команду»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об игре нападающего Гамида Агаларова в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1). Лучший бомбардир турнира в этой встрече забил 10-й гол.

«Правильно ли сделал Агаларов, отдав второй пенальти Остону Урунову? Гамид — большой молодец, очень правильный поступок сделал, — сказал Газизов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Он является командным игроком, еще раз доказал это сегодня. Конечно, Агаларов один из лучших бомбардиров нашего чемпионата, но он бы не смог достичь такого результата без помощи своих партнеров. Он правильно делает, что их благодарит. Гамид работает не на себя, а на всю команду. Уважаю его за это».

После ничейного результата «Уфа» с 10 очками ушла с последнего места в турнирной таблица чемпионата России.