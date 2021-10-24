Шамиль Газизов: «Агаларов работает не на себя, а на всю команду»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об игре нападающего Гамида Агаларова в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1). Лучший бомбардир турнира в этой встрече забил 10-й гол.
«Правильно ли сделал Агаларов, отдав второй пенальти Остону Урунову? Гамид — большой молодец, очень правильный поступок сделал, — сказал Газизов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Он является командным игроком, еще раз доказал это сегодня. Конечно, Агаларов один из лучших бомбардиров нашего чемпионата, но он бы не смог достичь такого результата без помощи своих партнеров. Он правильно делает, что их благодарит. Гамид работает не на себя, а на всю команду. Уважаю его за это».
После ничейного результата «Уфа» с 10 очками ушла с последнего места в турнирной таблица чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю