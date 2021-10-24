Витория объяснил, почему решил выпустить Рассказова в стартовом составе на матч с «Зенитом»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, почему решил выпустить в стартовом составе на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» защитника Николая Рассказова.
«Разумеется, мы выбирали игроков не по индивидуальным качествам, а по команде. Мы изучили соперника, «Зенит» — быстрая команда, которая будет часто использовать забегания, играть высоко. Мы сделали выборку, исходя из соперника, а не из индивидуальных качеств», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Витория.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 24 октября, начало — в 19.00 (мск).
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