Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:54

«Ахмат» одержал волевую победу над «Уфой»

Иван Шитик
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Семенов.
Фото ФК «Ахмат».
1/2

«Ахмат» переиграл «Уфу» в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Грозного одержала волевую победу — 2:1.

Счет в матче открыли уфимцы: в добавленное к первому тайму время отличился защитник Юрий Журавлев.

В начале второй половины «Ахмат» получил право на пенальти после подсказки ВАР. Голкипер «Уфы» Александр Беленов почти справился с ударом Игоря Коновалова, но мяч все же заполз в ворота.

Автором победного мяча стал вышедший на замену хавбек Александр Трошечкин. Он дебютировал за «Ахмат» в этой встрече.

«Ахмат» набрал 30 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице. «Уфа» потерпела третье поражение подряд и остается на 15-й строчке (16 очков).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
27 февр, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Уфа
Голы
Журавлев, 45+1 (0:1), Коновалов, 50 (1:1), Трошечкин, 84 (2:1)
Ахмат
Шелия Тодорович (Бериша, 46) Богосавац Семенов Нижич Быстров Коновалов Садулаев (Карапузов, 46) Уткин (Трошечкин, 73) Тимофеев Себай (Архипов, 46, Умаев, 87)
Уфа
Беленов Плиев Йокич Журавлев Фищенко (Камилов, 46) Кабутов (Емельянов, 88) Иванов Тиагу Родригес (Урунов, 70) Агаларов Касинтура (Никитин, 69) Ортис (Саплинов, 81)
Предупреждения
Уткин 9’, Семенов 67’  -  Йокич 27’, Фищенко 29’, Касинтура 49’, Камилов 55’, Агаларов 67’, Тиагу Родригес 68’
Судьи
Сухой (Люберцы) Чельцов (Москва) Ковалев (Реутов)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Воронцов (Ярославль)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 0
Ливерпуль 0
2-й тайм

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
ФК Ахмат
ФК Уфа
5
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков
Шамиль Тарпищев: «Даниил Медведев интеллигент, отличник, он все просчитывает. А вот Андрея Рублева надо останавливать»
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
«Ахмат» — «Уфа»: Трошечкин вывел хозяев вперед
Нападающий «Уфы» Ортис получил травму в матче против «Ахмата». Его уносили с поля на носилках
«Ахмат» — «Уфа»: Коновалов реализовал пенальти, Беленов чуть не отбил удар
«Ахмат» — «Уфа»: гости открыли счет в добавленное к первому тайму время
«Ахмат» — «Уфа»: стартовые составы команд
Исход дерби решили Языджи с Карраскалем. Такие легионеры и нужны РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Уфа»: Трошечкин вывел хозяев вперед
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости