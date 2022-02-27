«Ахмат» одержал волевую победу над «Уфой»

«Ахмат» переиграл «Уфу» в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Грозного одержала волевую победу — 2:1.

Счет в матче открыли уфимцы: в добавленное к первому тайму время отличился защитник Юрий Журавлев.

В начале второй половины «Ахмат» получил право на пенальти после подсказки ВАР. Голкипер «Уфы» Александр Беленов почти справился с ударом Игоря Коновалова, но мяч все же заполз в ворота.

Автором победного мяча стал вышедший на замену хавбек Александр Трошечкин. Он дебютировал за «Ахмат» в этой встрече.

«Ахмат» набрал 30 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице. «Уфа» потерпела третье поражение подряд и остается на 15-й строчке (16 очков).