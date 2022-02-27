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Сегодня, 22:50

Стукалов: «Забил «Ахмат» — значит заслужил победу»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал поражение от «Ахмата»
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (1:2).

— Для нас не очень удачно сложилась игра в плане работы с мячом, может непривычное поле, может скованность какая-то была. Тем не менее мы повели в счете, подали большое количество угловых в первом тайме. В перерыве попросили команду играть во втором тайме выше, не прижиматься к воротам, перехватывать мячи в центре поля, переходить в быстрые атаки. Но опять же проиграли борьбу в середине поля, довели мяч до своей штрафной, пошла подача — пенальти. Ну и в концовке игра шла уже до гола, могли забить как мы, так и соперник, забил «Ахмат» — значит заслужил победу, — цитирует тренера сайт «Уфы».

— Трошечкин пришел в «Ахмат» недавно и сразу забил гол...

— Трошечкина я знаю давно еще по первому дивизиону. Это квалифицированный футболист, свежий игрок, но опять же если бы мы правильно сыграли... Голевая атака соперника пошла с нашей потери, далее последовала фланговая подача — гол. Необязательные ошибки приводили к доставкам мяча в нашу штрафную.

Источник: https://www.fcufa.pro/news-new/aleksej-stukalov-neobyazatelnye-oshibki-privodili-k-dostavkam-myacha-v-nashu-shtrafnuyu

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 10
Ливерпуль 11
Матч завершен (ПЕН)

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
ФК Ахмат
ФК Уфа
Алексей Стукалов
2
1
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«Ахмат» одержал волевую победу над «Уфой»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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