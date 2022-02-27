Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (1:2).

— Для нас не очень удачно сложилась игра в плане работы с мячом, может непривычное поле, может скованность какая-то была. Тем не менее мы повели в счете, подали большое количество угловых в первом тайме. В перерыве попросили команду играть во втором тайме выше, не прижиматься к воротам, перехватывать мячи в центре поля, переходить в быстрые атаки. Но опять же проиграли борьбу в середине поля, довели мяч до своей штрафной, пошла подача — пенальти. Ну и в концовке игра шла уже до гола, могли забить как мы, так и соперник, забил «Ахмат» — значит заслужил победу, — цитирует тренера сайт «Уфы».

— Трошечкин пришел в «Ахмат» недавно и сразу забил гол...

— Трошечкина я знаю давно еще по первому дивизиону. Это квалифицированный футболист, свежий игрок, но опять же если бы мы правильно сыграли... Голевая атака соперника пошла с нашей потери, далее последовала фланговая подача — гол. Необязательные ошибки приводили к доставкам мяча в нашу штрафную.