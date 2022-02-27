«Ахмат» — «Уфа»: Трошечкин вывел хозяев вперед
Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин отличился в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». Он вывел грозненцев вперед — 2:1.
Отметим, что Трошечкин вышел на замену в середине второго тайма. Для него это дебютный матч за «Ахмат».
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|38
|
3
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|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
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|18
|8
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|5
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|29
|
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|7
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|
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|8
|3
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|
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|19
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|
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|
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|
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|
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|
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|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
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30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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