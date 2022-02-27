«Ахмат» — «Уфа»: Трошечкин вывел хозяев вперед

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин отличился в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». Он вывел грозненцев вперед — 2:1.

Отметим, что Трошечкин вышел на замену в середине второго тайма. Для него это дебютный матч за «Ахмат».