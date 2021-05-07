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«Ахмат» — «Тамбов»: все голы матча

18:39
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«Ахмат» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ принимает «Тамбов».

15-я минута. Харин — 1:0

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

18-я минута. Полярус — 2:0

63-я минута. Архипов — 2:1

Ахмат — Тамбов

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