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«Тамбов» уступил «Ахмату» и потерпел десятое поражение подряд в РПЛ

19:52
«Тамбов» уступил «Ахмату». Фото ФК «Тамбов»
«Тамбов» уступил «Ахмату». Фото ФК «Тамбов»
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«Ахмат» в домашнем матче 29-го тура Тинькофф РПЛ победил «Тамбов» (3:1).

Для гостей, которые уже вылетели из премьер-лиги, это поражение стало десятым подряд в чемпионате России.

«Ахмат» (39 очков) обошел «Краснодар» (38) и поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Тамбов» — 3:1 (2:0)

Голы: Харин, 15 (1:0). Полярус, 18 (2:0). Архипов, 63 (2:1). Ильин, 80 (3:1).

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин, Янку (Садулаев, 46. Альсултанов, 69), Харин, Исмаэл (Быстров, 70), Полярус (Алмаси, 46. Кадыров, 85).

«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Мартынов (Гигашвили, 83), Бавин, Алиев (Терехов, 78), Карп (Климов, 78), Кабахидзе (Ахмаев, 56), Герман, Архипов (Минаев, 83).

Предупреждения: Кабахидзе, 4. Исмаэл, 44. Садулаев, 67. Альсултанов, 72. Ильин, 78. Денисов, 88.

Судьи: Матюнин (Москва). Назаров (Невинномысск), Петросян (Бронницы).

ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург). Калугин (Москва).

7 мая. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

Ахмат — Тамбов

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