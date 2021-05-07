«Тамбов» уступил «Ахмату» и потерпел десятое поражение подряд в РПЛ
«Ахмат» в домашнем матче 29-го тура Тинькофф РПЛ победил «Тамбов» (3:1).
Для гостей, которые уже вылетели из премьер-лиги, это поражение стало десятым подряд в чемпионате России.
«Ахмат» (39 очков) обошел «Краснодар» (38) и поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур
«Ахмат» (Грозный) — «Тамбов» — 3:1 (2:0)
Голы: Харин, 15 (1:0). Полярус, 18 (2:0). Архипов, 63 (2:1). Ильин, 80 (3:1).
«Ахмат» (Грозный): Шелия, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин, Янку (Садулаев, 46. Альсултанов, 69), Харин, Исмаэл (Быстров, 70), Полярус (Алмаси, 46. Кадыров, 85).
«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Мартынов (Гигашвили, 83), Бавин, Алиев (Терехов, 78), Карп (Климов, 78), Кабахидзе (Ахмаев, 56), Герман, Архипов (Минаев, 83).
Предупреждения: Кабахидзе, 4. Исмаэл, 44. Садулаев, 67. Альсултанов, 72. Ильин, 78. Денисов, 88.
Судьи: Матюнин (Москва). Назаров (Невинномысск), Петросян (Бронницы).
ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург). Калугин (Москва).
7 мая. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю