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Судейство

«Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не засчитал гол Ильина

20:11
«Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не засчитал гол Ильина. «Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не засчитал гол Ильина.
«Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не засчитал гол Ильина.
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На 77-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Тамбов» (3:1) арбитр Алексей Матюнин правильно не засчитал гол Владимира Ильина и наказал предупреждением игрока грозненской команды за неспортивное поведение. Тот отправил мяч в ворота рукой.

Это заметил сам судья либо ему подсказал его первый ассистент Арам Петросян.

(Александр Бобров)

«Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не засчитал гол Ильина.
«Ахмат» — «Тамбов»: арбитр правильно не засчитал гол Ильина.

Ахмат — Тамбов

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