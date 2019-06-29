"Ахмат" - "Спартак": команда Глушакова примет красно-белых в 5-м туре, матч на "Открытие Арене" - в мае 2020 года

В субботу, 29 июня, полузащитник Денис Глушаков подписал контракт по схеме "1+1" с "Ахматом". 32-летний хавбек может принять участие в матче 5-го тура чемпионата России со "Спартаком". Встреча состоится 11 августа на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном.

10 мая 2020-го "Ахмат" с Глушаковым отправится в Москву, где сыграет в гостях с красно-белыми на "Открытие Арена".

Предыдущим клубом Глушакова был "Спартак". 10 дней назад красно-белые расторгли контракт с футболистом. Хавбек выступал за москвичей с лета 2013 года. В 2017-м футболист в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.

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