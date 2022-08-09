«Ахмат» продлил контракт с Беришей до 2025 года

«Ахмат» объявил о продлении контракта с полузащитником Бернардом Беришей.

Новое соглашение с 30-летним косоваром рассчитано до конца июня 2025 года.

Бериша выступает за «Ахмат» с января 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 3 матчах грозненцев и не отличился результативными действиями. Всего на его счету 16 голов и 14 результативных передач в 126 матчах за команду.