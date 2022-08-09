Семин — об отставке Юрана: «Странное решение! Он профессионально сработал в «Химках»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Для меня это решение странное, потому что Юран очень хорошо и профессионально сработал в «Химках». Он оставил команду в высшем дивизионе. Прекрасно подготовил ее к новому чемпионату. Хороший набор очков, уровень игры. Команда готова физически к новому сезону. Для меня это просто странно. Уход Юрана — странное решение», — сказал Семин «СЭ».

Сергей Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года. После 4 туров сезона-2022/23 в РПЛ подмосковная команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 7 очками.