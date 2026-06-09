Ахметов, Хубулов и Сутормин покинули «Крылья Советов»

«Крылья Советов» объявили об уходе полузащитников Ильзата Ахметова, Алексея Сутормина и Владимира Хубулова.

28-летний Ахметов выступал за самарцев на правах аренды из «Зенита». В сезоне-2025/26 он забил два гола и сделал восемь результативных передач в 31 матче за самарцев во всех турнирах. 8 июня «Зенит» сообщил, что не будет продлевать контракт с хавбеком, который действует до конца июня 2026 года.

Хубулов присоединился к «Крыльям Советов» в июне 2022 года. В сезоне-2025/26 25-летний хавбек принял участие в девяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

32-летний Сутормин выступал за самарский клуб с июля 2025 года. Он провел за самарцев 22 матча в сезоне-2025/26 и не отметился результативными действиями.

«Крылья Советов» не стали продлевать контракты с Хубуловым и Суторминым, оба футболиста стали свободными агентами.

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