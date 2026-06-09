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Сегодня, 18:13

Ахметов, Хубулов и Сутормин покинули «Крылья Советов»

Сергей Филин

«Крылья Советов» объявили об уходе полузащитников Ильзата Ахметова, Алексея Сутормина и Владимира Хубулова.

28-летний Ахметов выступал за самарцев на правах аренды из «Зенита». В сезоне-2025/26 он забил два гола и сделал восемь результативных передач в 31 матче за самарцев во всех турнирах. 8 июня «Зенит» сообщил, что не будет продлевать контракт с хавбеком, который действует до конца июня 2026 года.

Хубулов присоединился к «Крыльям Советов» в июне 2022 года. В сезоне-2025/26 25-летний хавбек принял участие в девяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

32-летний Сутормин выступал за самарский клуб с июля 2025 года. Он провел за самарцев 22 матча в сезоне-2025/26 и не отметился результативными действиями.

«Крылья Советов» не стали продлевать контракты с Хубуловым и Суторминым, оба футболиста стали свободными агентами.

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Источник: ФК «Крылья Советов»
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Алексей Сутормин
Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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