"Ахмат" открыл счет в матче с "Краснодаром"

"Ахмат" открыл счет в матче 1-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
На 28-й минуте встречи Бернард Бериша в падении забил гол в ворота Матвея Сафонова после прострельной передачи Ризвана Уциева с фланга.
📹 Бернард Бериша выводит свою команду вперед.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 июля 2019 г.
📺 #АхматКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
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