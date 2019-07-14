22:01 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" открыл счет в матче с "Краснодаром"

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"Ахмат" открыл счет в матче 1-го тура чемпионата России с "Краснодаром"

На 28-й минуте встречи Бернард Бериша в падении забил гол в ворота Матвея Сафонова после прострельной передачи Ризвана Уциева с фланга.

 

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Ахмат - Краснодар

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