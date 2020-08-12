«Ахмат» отдал Раванелли в аренду «Атлетику Паранаэнсе»

«Ахмат» отпустил полузащитника Раванелли в аренду в «Атлетику Паранаэнсе», сообщает пресс-служба грозненцев.

Арендное соглашение рассчитано до февраля 2021 года, у бразильского клуба есть право выкупа 22-летнего хавбека.

В сезоне-2019/20 бразилец провел за «Ахмат» 6 матчей и отдал 2 результативных передачи. Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за разрыва крестообразной связки. В первом матче сезона-2020/21 против «Арсенала» (0:0) хавбек не попал в заявку.