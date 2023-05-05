«Ахмат» оштрафован на 150 тысяч рублей после матча с ЦСКА

КДК РФС оштрафовал «Ахмат» на 150 тысяч рублей по итогам матча против ЦСКА (1:3) в 25-м туре РПЛ.

«Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей за выход посторонних людей на футбольное поле и за необеспеченные безопасности. Также «Ахмат» оштрафован на 50 тысяч рублей за выброшенную бутылку с трибуны в сторону скамейки запасных ЦСКА на 90-й минуте матча. Бутылка упала около технической зоны ЦСКА», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

После поражения от ЦСКА грозненцы с 40 очками занимают пятое место в РПЛ. ЦСКА опережает «Ахмат» на 8 баллов и идет на третьей строчке в турнирной таблице.