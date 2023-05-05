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Сегодня, 15:53

Губернатор Азаров высказался о разгроме «Крыльев Советов» от «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о разгроме «Крыльев Советов» от «Зенита» в матче чемпионата России и рассказал об уровне мотивации команды.

«Мои впечатления от матча? Сегодня для «Крыльев» каждый матч должен быть как самый решающий. В каждой игре нашей команде надо добывать очки, показывать предельную самоотдачу и характер. В игре с «Зенитом» у «Крыльев» ни очков, ни характера. Во втором тайме команда просто выглядела как плюшевые игрушки. Недопустимо так играть на родном стадионе при такой поддержке своих болельщиков. Семак сказал, что «Крылья» — одна из самых мотивированных команд? И после матча со «Спартаком», когда было 2:5, мне говорили: «но у нас же хорошая пресса». Да мне результат нужен, а не хорошая пресса или похвала других команд. Когда я занимался спортом, меня мои тренеры учили: если соперник, который тебя обыграл, хвалит за красивую игру, значит, ты точно не сражался, недоработал, у тебя не было полной самоотдачи. «Крылья» красиво играют, другим играть дают, очки не отбирают. Такая удобненькая для всех команда. Всем нравится. Кроме наших болельщиков, которые ждут очков и для которых имеет безусловное значение место в турнирной таблице», — приводит слова Азарова Metaratings.ru.

«Крылья Советов» после 25 туров в нынешнем сезоне чемпионата России занимают 12-е место в турнирной таблице с 25 очками, находясь в трех баллах от зоны стыковых матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/gubernator-azarov-krylya-udobnenkaya-dlya-vsekh-komanda-vsem-nravitsya-krome-nashikh-bolelshikov-kotorye-zhdut-ochkov-248624/
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ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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