«Ахмат» оценит работу Черчесова в конце сезона

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе главного тренера Станислава Черчесова.

«Результаты Черчесова? Посмотрим по окончании сезона. Хотели лучшего, как и всегда», — сказал Айдамиров «СЭ».

После 18 туров грозненская команда с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.