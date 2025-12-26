«Зенит» поздравил Боярского с 76-летием

«Зенит» поздравил Михаила Боярского с днем рождения.

26 декабря заслуженному и народному артисту РСФСР исполнилось 76 лет.

«Уважаемый Михаил Сергеевич! От всей души благодарим Вас за искреннюю поддержку на протяжении многих лет. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и отпраздновать вместе с «Зенитом» еще множества ярких побед», — говорится в сообщении в Telegram-канале петербургского клуба.

После 18 туров сине-бело-голубые с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.