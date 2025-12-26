Директор «Спартака» Некрасов: «Очень рад, что продлили контракт с Зобниным»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал продление контракта с полузащитником Романом Зобниным. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

«Очень рад, что мы продлили соглашение с Романом, — отметил Сергей Юрьевич. — Он уже многого достиг вместе со «Спартаком» и сегодня является не просто ценным футболистом, а лидером и капитаном, чей опыт чрезвычайно важен для коллектива. Кроме того, Зобнин активно развивает собственную академию. В процессе переговоров мы обсудили сотрудничество в этом направлении. Желаю Роману добиться еще множества побед с красно-белыми!» — цитирует Некрасова пресс-служба клуба.

Зобнин перешел в «Спартак» из «Динамо» в июле 2016 года. Он провел за красно-белых 291 игру, забил 21 мяч и сделал 19 результативных передач.

В сезоне-2025/26 на счету 31-летнего россиянина 19 матчей и 1 гол.