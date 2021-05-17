Гинер рассказал о будущем Олича в ЦСКА
17:45
Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможных изменениях в тренерском штабе и менеджменте клуба. 23 марта главным тренером команды стал Ивица Олич.
— Традиционный путь ЦСКА — эволюция, — подчеркнул Гинер. — Ни в составе команды, ни в тренерском штабе, ни в составе менеджмента кадровых революций летом не планируется. Мы единая команда, нам предстоит много работы. Будем исправлять ситуацию все вместе.
(Максим Алланазаров)
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