«Ахмат» объявил о переходе хавбека «Балтики» Пряхина

Полузащитник «Балтики» Сергей Пряхин перешел в «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненцев.

23-летний россиянин подписал контракт на 3,5 года — до лета 2029-го. Он присоединился к команде на сборах в Турции.

Пряхин является воспитанником ЦСКА. Он играл за «Балтику» с 2022 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 18 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.