Артига покинул «Петру Атлетику» из Анголы и скоро возглавит «Рубин»

Как стало известно «СЭ», бывший тренер «Химок» и «Родины» Франк Артига в ближайшее время станет главным тренером «Рубина».

Сегодня пресс-служба «Петру Атлетику» сообщила, что 49-летний испанский специалист покинул пост главного тренера ангольской команды.

В декабре появилась информация, что «Рубин» уволит Рашида Рахимова с поста главного тренера. Он возглавляет казанскую команду с апреля 2023 года.

«Рубин» после 18 туров чемпионата России-2025/26 занимает седьмое место в таблице с 23 очками.