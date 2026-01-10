В штаб махачкалинского «Динамо» вошли два тренера

Штаб главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева пополнили два специалиста.

Ими стали Ильшат Файзуллин, который занял пост старшего тренера, и Владимир Малышев (тренер вратарей).

52-летний Файзулин ранее работал в ереванском «Урарту», фарм-клубе «Локомотива» «Казанке», ассистировал Евсееву в «Ленинградце» и новороссийском «Черноморце».

56-летний Малышев ранее тренировал в тольяттинской Академии Коноплева, «Локомотиве», «Анжи», «Кубани», «Волге», «Чертаново», в сборных России для игроков не старше 17 и 21 года.

После 18 туров РПЛ-2025/26 «Динамо» набрало 15 очков и занимает 13-е место в таблице.