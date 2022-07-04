«Ахмат» назначил нового тренера-аналитика

Антон Мельниченко назначен новым тренером-аналитиком в «Ахмате», информирует пресс-служба грозненского клуба.

Специалист работал с тренерским штабом «Ахмата» в системе юношеской и молодежной команды сборной России. Прежний тренер-аналитик грозненского клуба Максим Карасиков покинул команду по семейным обстоятельствам.

По итогам сезона-2021/22 «Ахмат» занял седьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 42 очка в 30 турах.