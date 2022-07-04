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Сутормин не считает «Спартак» конкурентом для «Зенита» в предстоящем сезоне

Сутормин назвал главного конкурента для «Зенита» в предстоящем сезоне
Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Алексей Сутормин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» назвал главного конкурента для клуба в предстоящем сезоне.

— Кто будет главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне?

— Думаю, это может быть ЦСКА во главе с Федотовым. «Динамо» с «Краснодаром» тоже способны навязать борьбу. Чем больше будет хороших команд, тем лучше для нашего чемпионата. Конкуренция делает нас только сильнее.

— «Спартак» не конкурент?

— У них новый тренер. Ему необходимо время для адаптации. Посмотрим еще, кто из легионеров вернется. В целом в конце прошлого сезона «Спартак» показывал неплохой футбол, выиграл Кубок. Если они продолжат в том же духе, с ними будет непросто. Вопрос в стабильности: ты можешь провести хорошо десять матчей, а потом провалиться. Все вот говорили, что «Динамо» составит «Зениту» конкуренцию. А в итоге они третьи.

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Алексей Сутормин
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
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15.07 20:00
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 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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