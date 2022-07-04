Сутормин не считает «Спартак» конкурентом для «Зенита» в предстоящем сезоне
Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» назвал главного конкурента для клуба в предстоящем сезоне.
— Кто будет главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне?
— Думаю, это может быть ЦСКА во главе с Федотовым. «Динамо» с «Краснодаром» тоже способны навязать борьбу. Чем больше будет хороших команд, тем лучше для нашего чемпионата. Конкуренция делает нас только сильнее.
— «Спартак» не конкурент?
— У них новый тренер. Ему необходимо время для адаптации. Посмотрим еще, кто из легионеров вернется. В целом в конце прошлого сезона «Спартак» показывал неплохой футбол, выиграл Кубок. Если они продолжат в том же духе, с ними будет непросто. Вопрос в стабильности: ты можешь провести хорошо десять матчей, а потом провалиться. Все вот говорили, что «Динамо» составит «Зениту» конкуренцию. А в итоге они третьи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -