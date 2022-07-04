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Сегодня, 11:15

Сутормин рассказал, сколько еще будет играть за «Зенит»

Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью с «СЭ» рассказал о своем будущем в «Зените».

— Ты в «Зените» уже три года. Чем за это время стал для тебя клуб?

— «Зенит» — это клуб, который дал мне больше всего в футбольном плане, да и в жизненном тоже. Я за это ему безумно благодарен.
Я пришел в команду, и она каждый год становится чемпионом. В БЕТСИТИ Кубке России у нас пока не очень, но я рассчитываю на то, что в этом году мы сможем исправить ситуацию.

— Можешь представить, что закончишь здесь карьеру?

— Самое главное для меня — соответствовать уровню. Если клуб будет во мне заинтересован, то почему бы не играть здесь до конца карьеры?

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Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 - : -
16.07 15:00
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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