Сутормин рассказал, сколько еще будет играть за «Зенит»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью с «СЭ» рассказал о своем будущем в «Зените».

— Ты в «Зените» уже три года. Чем за это время стал для тебя клуб?

— «Зенит» — это клуб, который дал мне больше всего в футбольном плане, да и в жизненном тоже. Я за это ему безумно благодарен.

Я пришел в команду, и она каждый год становится чемпионом. В БЕТСИТИ Кубке России у нас пока не очень, но я рассчитываю на то, что в этом году мы сможем исправить ситуацию.

— Можешь представить, что закончишь здесь карьеру?

— Самое главное для меня — соответствовать уровню. Если клуб будет во мне заинтересован, то почему бы не играть здесь до конца карьеры?