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Мирзов — о своем будущем: «Буду рад вернуться в «Спартак» и показать все, на что способен»

18:56
Резиуан Мирзов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Резиуан Мирзов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий за «Химки» на правах аренды, рассказал о своем будущем.

«Сейчас я сфокусирован на предстоящей игре за «Химки». Для нас важно хорошо закончить сезон. Что касается «Спартака», то я рад буду вернуться в команду и показать все, на что способен. Жду встречи с ребятами и новым тренером. Я возвращаюсь в «Спартак», — цитирует Мирзова Eurostavka.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел за «Химки» 22 игры, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами.

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/mirzov-vozvrashchayus-v-spartak-i-hochu-pokazat-vse-na-chto-sposoben

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