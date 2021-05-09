Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий за «Химки» на правах аренды, рассказал о своем будущем.

«Сейчас я сфокусирован на предстоящей игре за «Химки». Для нас важно хорошо закончить сезон. Что касается «Спартака», то я рад буду вернуться в команду и показать все, на что способен. Жду встречи с ребятами и новым тренером. Я возвращаюсь в «Спартак», — цитирует Мирзова Eurostavka.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел за «Химки» 22 игры, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами.