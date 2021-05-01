«Ахмат» намерен обратиться в ЭСК по итогам матча с «Ротором»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором» (0:1).

На 85-й минуте встречи полузащитник «Ахмата» Евгений Харин упал в штрафной площади «Ротора» после контакта с защитником хозяев Соломоном Кверквелией, однако главный арбитр Станислав Васильев не зафиксировал нарушения правил. Система видеопомощи арбитрам также не вмешалась в эпизод.

«Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС. Было очевидное нарушение правил со стороны защитника «Ротора» в своей штрафной. Однозначно — это пенальти. Возмущает то, что в данном эпизоде люди, сидящие на ВАР, не соизволили даже разобрать момент, посмотреть самим, или предоставить эту возможность судье.

Клубы РПЛ несут финансовые затраты за техническое обеспечение работы ВАР. Если люди не выполняют свои функции, или выполняют их частично и выборочно, напрашивается вопрос: должны ли клубы и дальше оплачивать технические расходы ВАР?», — цитирует Айдамирова официальный сайт клуба.

«Ротор» набрал 21 очко и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, выйдя из зоны прямого вылета. «Ахмат» с 36 очками занимает 11-ю строчку.