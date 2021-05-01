«Краснодар» — «Сочи»: видеоарбитры исправили ошибку судьи. Пенальти назначен правильно
На 3-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» арбитр Иван Сиденков ошибся, не назначив пенальти в ворота «быков». Судья не увидел, что после удара головой Антона Заболотного Дмитрий Стоцкий сыграл в мяч отставленной в сторону рукой.
На помощь рефери пришли его видеоассистенты Павел Шадыханов и Валентин Мурашов. Они заметили ошибку и рекомендовали Сиденкову посмотреть повторы. На проверки и изменение решения ушли в общей сложности пара минут, в итоге 11-метровый удар был назначен.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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