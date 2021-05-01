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«Краснодар» — «Сочи»: видеоарбитры исправили ошибку судьи. Пенальти назначен правильно

20:05
после удара головой Антона Заболотного Дмитрий Стоцкий сыграл в мяч отставленной в сторону рукой. Арбитр Иван Сиденков. Мяч попадает в руку Стоцкого. Мяч попадает в руку Стоцкого.
после удара головой Антона Заболотного Дмитрий Стоцкий сыграл в мяч отставленной в сторону рукой.
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На 3-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» арбитр Иван Сиденков ошибся, не назначив пенальти в ворота «быков». Судья не увидел, что после удара головой Антона Заболотного Дмитрий Стоцкий сыграл в мяч отставленной в сторону рукой.

На помощь рефери пришли его видеоассистенты Павел Шадыханов и Валентин Мурашов. Они заметили ошибку и рекомендовали Сиденкову посмотреть повторы. На проверки и изменение решения ушли в общей сложности пара минут, в итоге 11-метровый удар был назначен.

(Александр Бобров)

Арбитр Иван Сиденков.
Арбитр Иван Сиденков.
Мяч попадает в руку Стоцкого.
Мяч попадает в руку Стоцкого.
Мяч попадает в руку Стоцкого.
Мяч попадает в руку Стоцкого.

Краснодар — Сочи

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