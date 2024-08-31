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Сегодня, 13:14

Турджеман может отказаться переходить в ЦСКА летом

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Нападающий Дора Турджеман, которым интересуется ЦСКА, может остаться в тель-авивском «Маккаби» до зимнего трансферного окна, сообщает sport5.co.il.

По информации издания, на данный момент нет какой-либо договоренности между армейцами и «Маккаби» по поводу возможного перехода форварда сборной Израиля в московский клуб. А попадание команды из Тель-Авива в Лигу Европы способно повлиять на позицию самого игрока. Как утверждает sport5.co.il, Турджеман может решить остаться в «Маккаби» как минимум до январского трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Турджеман близок к переходу в ЦСКА. Израильский клуб просит за футболиста около 5 миллионов евро.

Дор Турджеман. Один из главных талантов страны и автор исторического для Израиля гола. В ЦСКА ждут Турджемана

РПЛ
БК Маккаби (Тель-Авив)
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
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10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
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12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
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 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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