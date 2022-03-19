«Ахмат» — «Локомотив»: Трошечкин сравнял счет

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин отличился в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива». Он сравнял счет в первом тайме — 2:1.

После провала в центре обороны «Локо» Трошечкин вышел один на один и уверенно реализовал свой момент.

Это второй гол за грозненцев для Трошечкина, который перешел в команду из Грозного перед стартом второй части сезона РПЛ.