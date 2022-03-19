«Ахмат» — «Локомотив»: Трошечкин сравнял счет
Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин отличился в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива». Он сравнял счет в первом тайме — 2:1.
После провала в центре обороны «Локо» Трошечкин вышел один на один и уверенно реализовал свой момент.
Это второй гол за грозненцев для Трошечкина, который перешел в команду из Грозного перед стартом второй части сезона РПЛ.
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|3
|6
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|39
|
4
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|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
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|5
|5
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|35
|
6
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|
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|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
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|18
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|21
|3
|8
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|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
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|И
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|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
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