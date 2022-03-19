«Нижний Новгород» — «Спартак»: все голы матча РПЛ
Видео голов матча РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак»
«Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в гостях в рамках матча 22-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.
Представляем вашему вниманию видео всех голов матча.
Мартинс, 72-я минута — 0:1
Юлдошев, 73-я минута — 1:1
Промес, 76-я минута — судья отменил гол с пенальти
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7
Новости