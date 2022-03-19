Нижний Новгород

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«Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в гостях в рамках матча 22-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.

Представляем вашему вниманию видео всех голов матча.

Мартинс, 72-я минута — 0:1

Юлдошев, 73-я минута — 1:1

Промес, 76-я минута — судья отменил гол с пенальти