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Судейство

Сегодня, 19:01

«Ахмат» — «Локомотив»: первое из двух предупреждений вынесено Магкееву ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 9-й и 20-й минутах матча 19-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив» (0:1) арбитр Павел Кукуян вынес два предупреждения Станиславу Магкееву и удалил его с поля. Насколько оправданным было применение таких санкций к железнодорожнику?

Первое из двух предупреждений выглядит ошибочным. В том моменте Магкеев действительно нарушил правила, но было достаточно ограничиться назначением штрафного удара. Станислав попал ладонью в лицо Бернарду Берише. Но это нельзя назвать сильным и акцентированным ударом.

Кукуян достал желтую карточку не сразу, а спустя некоторое время. Возможно, он получил сигнал от кого-то из членов судейской бригады — например, от первого ассистента Владислава Назарова.

Второе предупреждение выглядело обоснованным. Оно последовало за ударом рукой в голову Ивана Олейникова.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:1
Локомотив

ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Павел Кукуян
Станислав Магкеев
3
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Пари НН
 - : -
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П
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Спартак

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И К Ж
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Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

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