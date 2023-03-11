«Ахмат» — «Локомотив»: первое из двух предупреждений вынесено Магкееву ошибочно

На 9-й и 20-й минутах матча 19-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив» (0:1) арбитр Павел Кукуян вынес два предупреждения Станиславу Магкееву и удалил его с поля. Насколько оправданным было применение таких санкций к железнодорожнику?

Первое из двух предупреждений выглядит ошибочным. В том моменте Магкеев действительно нарушил правила, но было достаточно ограничиться назначением штрафного удара. Станислав попал ладонью в лицо Бернарду Берише. Но это нельзя назвать сильным и акцентированным ударом.

Кукуян достал желтую карточку не сразу, а спустя некоторое время. Возможно, он получил сигнал от кого-то из членов судейской бригады — например, от первого ассистента Владислава Назарова.

Второе предупреждение выглядело обоснованным. Оно последовало за ударом рукой в голову Ивана Олейникова.