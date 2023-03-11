Федун — о сотом голе Промеса за «Спартак»: «Еще немножко и будет лучшим бомбардиром в истории клуба»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал для «СЭ» сотый гол Квинси Промеса за красно-белых.

Нидерландский форвард отметился дублем в матче 19-го тура РПЛ против «Факела». Первый забитый в этой встрече мяч стал 100-м для Промеса за красно-белых.

«Поздравляю Квинси Промеса с сотым и сто первым голами за «Спартак». Это круто, молодец! Еще немножко и будет лучшим бомбардиром в истории клуба», — сказал Федун «СЭ».

В текущем сезоне Промес сыграл в 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.