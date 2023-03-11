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Сегодня, 19:02

Абаскаль: «Охарактеризовал бы матч с «Факелом» двумя словами: характер и достоинство»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

— Охарактеризовал бы игру двумя словами: характер и достоинство. Мы ошибались, понимаем это. Я несу ответственность за эти ошибки. «Спартак» не может позволять себе пропускать так быстро и легко. Но мы понимаем это. Команда с 1 по 90 минуту боролась, показывала характер и чувство своего достоинства. В футболе без этого никак. Но есть и другие обстоятельства, против которых мы играли.

Благодарю ребят за 2 тайм. Очень сложно вламывать оборону, когда вся команда соперника на своих 10 метрах. Нам предстоит много работы. Нужно идти вперед, — сказал Абаскаль.

— Вы выиграли, но на вас нет лица. Что случилось? Что за эмоции были у вас после игры, когда вы пошли на поле?

— Это эмоции. Эмоции, которые дарит моя работа. Мы выходим на поле для того, чтобы играть для болельщиков. Порой парикмахер или барбер может повлиять на происходящее. У «Факела» сегодня были игроки с бородой, но у нас тоже есть такие.

— Вы сказали, что эмоции — норма. Но ранее мы не видели у вас такого поведения. Почему именно сегодня вы были чересчур эмоциональны?

— Порой вы меня видите, а иногда — не видите как призрака. Речь о том, чтобы быть непредсказуемым. Так, чтобы вы не знали, каким я могу быть. Может температура стала расти и стало жарче.

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
1
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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