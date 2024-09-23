«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Крыльев Советов» на матч 9-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 18.30 по московскому времени.
«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Шатара, Швец, Камило, Талал, Луна Диале, Фелиппе Кардосо, Самородов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Бейл, Костанца, Галдамес, Ороз, Олейников, Ежов, Мендес, Гарре, Сергеев.
Перед этим матчем «Крылья Советов» с 9 очками располагаются на 10-м месте в чемпионате России. «Ахмат» занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
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30 тур
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|0 : 0
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|2 : 2
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|0 : 0
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|1 : 3
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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