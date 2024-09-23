Агент защитника «Некаксы» Монтеса заявил, что футболист может перейти в «Рубин» зимой
Серхио Визуете, агент центрального защитника мексиканской «Некаксы» Алана Монтеса, заявил, что футболист может перейти в «Рубин» зимой.
«Рубин» летом делал предложение по Монтесу, но клубы не смогли договориться. Надеемся, что уже зимой мы вернемся к этому вопросу. Трансфер возможен», — сказал Визуете.
В этом сезоне Монтес провел за «Некаксу» 10 матчей и забил 1 мяч во всех турнирах. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Монтеса в 2,5 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
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|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
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|
Химки – Оренбург
|0 : 0
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
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|22.09
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|
Ростов – Динамо Мх
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Пари НН – Локомотив
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Ахмат – Кр. Советов
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