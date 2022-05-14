«Ахмат» — «Крылья Советов»: Конате открыл счет после розыгрыша углового

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:0.

Форвард отличился на 54-й минуте ударом головой после розыгрыша углового.

24-летний форвард из Буркина-Фасо забил седьмой гол в сезоне-2021/22. Футболист проводит 26-ю игру в нынешнем розыгрыше чемпионата России.