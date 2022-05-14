«Ахмат» — «Крылья Советов»: Конате открыл счет после розыгрыша углового
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:0.
Форвард отличился на 54-й минуте ударом головой после розыгрыша углового.
24-летний форвард из Буркина-Фасо забил седьмой гол в сезоне-2021/22. Футболист проводит 26-ю игру в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
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|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
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|47
|
5
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|28
|13
|7
|8
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|46
|
6
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|9
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|45
|
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|41
|
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|12
|2
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|34-37
|38
|
9
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|8
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|
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|
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|
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|32-46
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|
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|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
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|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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